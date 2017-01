La vignette Crit’air bientôt obligatoire pour conduire dans Paris

Les vignette Crit’Air, déterminant le degré de pollution des véhicules, seront obligatoires à Paris et à Grenoble lundi 16 janvier. Mais pour se la procurer, il faut la commander soi-même et uniquement sur internet. Elle coûte un peu plus de 4 €, et si elle n’est pas mise, l’amende affichée est de 135 €. Mode d’emploi.