La voiture-radar conduite par un seul opérateur, comment ça fonctionne ?

Pour faciliter l’autonomie de la voiture, de nouveaux équipements ont été installés. D’abord, le navigateur GPS, qui permettra au conducteur de suivre l’itinéraire choisi avant la mission.

Ensuite, quatre caméras (deux devant et deux sur la plage arrière) liront les panneaux de signalisation. Elles ont pour but de reconnaitre automatiquement les panneaux de limitation de vitesse ou ceux d’entrée et de sorite d’agglomération. Des caméras qui seront "miniaturisées" dit le ministère pour "banaliser" la voiture.