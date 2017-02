Laissée morte depuis 2015 au funérarium parce que sa fille s'est volatilisée

Sa dernière volonté n’était sûrement pas de reposer ad vitam aeternam dans une chambre funéraire. Pourtant la dépouille de Noëlle P. se trouve bloquée depuis octobre 2015 dans le funérarium de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Une histoire peu banale rapportée par Le Parisien.





Le quotidien explique que cette femme est décédée à Sucy-en-Brie. La fille de la défunte a ensuite signé une autorisation de transfert pour que le corps de sa mère soit amené à Villeneuve-Saint-Georges. Et puis ? Puis, rien. La fille est partie sans donner d’adresse mais laissant les agents du funérarium dans l’embarras. "Cette dame appartenait à une famille un peu nécessiteuse et avait très peu de proches", précise à LCI M. Godard, le responsable du funérarium, qui a alerté la préfecture et le procureur de Créteil de la situation.