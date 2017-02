Laon : Laura, handicapée, ne pourra pas être jurée faute d'accessibilité au tribunal

Laura est indignée. Il y a quelques semaines, cette jeune femme de 29 ans a reçu une convocation pour être jurée d'assises au tribunal de grande instance de Laon (Aisne). Un devoir que celle qui rêvait de travailler dans la police scientifique avant de devenir tétraplégique était ravie d'accomplir.





Mais en se rendant sur place ce mardi, elle s'est retrouvée confrontée à un problème de taille : le palais de justice n'est pas aux normes. Le premier obstacle intervient au niveau du portique de sécurité, pas adapté à son fauteuil roulant. Elle parvient néanmoins à le contourner et à accéder à l'intérieur du bâtiment, avant se retrouver bloquée... au pied des marches.





"Il ne faut pas me raconter qu'en 42 ans de temps, on n'a pas pu trouver les moyens d'installer un ascensceur", s'indigne sa mère au micro de France 3 Picardie. Après s'être entretenue pendant trente minutes avec la présidente de la Cour d'assises et le procureur, Laura doit finalement quitter le tribunal, faute de salle adaptée. Elle ne pourra pas assister au procès. Selon la chaîne de télévision, d'autres jurés, en béquilles, ont peiné à monter les escaliers