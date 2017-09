Le 42e "microlycée" a ouvert ses portes, un formidable atout pour les décrocheurs scolaires

Ce lundi 25 septembre, quinze jeunes de 17 à 25 ans ont fait leur rentrée au lycée Victor-et-Hélène-Basch de Rennes. Un rentrée un peu particulière car ces adolescents au parcours scolaire chaotique avaient quitté les bancs de l'école depuis plus d'un an. "Ils avaient coupé tout lien avec le monde éducatif", nous explique Loïc Le Gouzouguec, inspecteur et conseiller innovation du recteur de l'Académie de Rennes, "mais ils ont la volonté de se rescolariser et surtout de se resocialiser". Au-delà d'un effectif réduit, cette classe va suivre une "pédagogie plus individualisée". Au programme : moins de cours, mais plus d'ateliers. Les élèves ont ainsi commencé leur année par une sortie dans les rues de Rennes à la découverte du street art. Une observation qui sera utilisée en cours de français, de géographie et même de langues. Des méthodes pédagogiques pour redonner le goût de l'école, bien éloignées de ce que l'on trouve dans les lycées classiques.