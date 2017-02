"Ecole rénovée, équipe motivée" : dans la Nièvre, les parents cherchent sur Le Bon Coin un repreneur pour l’école du village

Pas vraiment sérieuse – même si rien ne vous empêche d’investir -, la petite annonce a surtout pour but d’attirer sur une situation difficile pour la commune de Ternant, dans la Nièvre. "On a voulu, avec les mamans d’élèves lancer un petit buzz, faire parler. Parce que dans nos petits villages, on n’est pas très nombreux, et quand on fait une manifestation, ça fait un peu ridicule", raconte à LCI Nathalie Thurel, déléguée des parents d’élèves. Depuis début janvier, les habitants de Ternant ont en effet appris que l’école de la commune était menacée de fermeture. Stupeur. "Cela nous paraissait incompréhensible", raconte Nathalie. "Les effectifs sont en hausse, et dans nos petites communes, c’est super important pour nous de garder les enfants sur la commune !"





Une école qui a 10 enfants, du CP au CM2… tentant, pour l’Education nationale, de fermer les portes et envoyer les élèves ailleurs, vers un établissement plus important. Nathalie en mesure déjà les conséquences. "Ça va être compliqué pour nos petits..." D’abord pour les transports. "L’école la plus proche est à 15 km. Mais vu le territoire qu’on a, fait de petites routes sinueuses, ça fait 45 minutes de transports matin et soir." Un rythme soutenu, pour ces jeunes enfants.