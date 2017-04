Le Canada commémore Vimy, 100 ans après

COMMÉMORATION - La bataille a été fondatrice pour la nation canadienne. Le 9 avril 1917 à Vimy, les soldats canadiens se sont battus pour la première fois sous leurs propres couleurs. En trois jours, ils réussiront à reprendre la colline. Un exploit qui va leur coûter 3.600 hommes et plus de 7.000 blessés. C'est pour saluer leur mémoire que dimanche midi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, accompagné du Prince Charles, ses deux fils et le président français se sont retrouvés sur ce lieu de mémoire.