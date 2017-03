Le casque désormais obligatoire pour les cyclistes de moins de 12 ans

SÉCURITÉ - A Toulouse, sur les bords du canal, les enfants sont nombreux à rouler à vélo sans leur casque. Mais désormais les parents n'ont plus le choix s'ils veulent éviter l'amende de 90 euros : les moins de 12 ans doivent le porter. Et la protection doit être homologuée, conforme aux normes CE. Concernant le prix, ce dernier se situe entre 5 et 20 euros en fonction de l'esthétique et du confort des différents modèles.