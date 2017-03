Albi, symbole de déclin ? La ville s'insurge contre les "contre-vérités" du "New York Times"

Le New York Times a été rattrapé par la patrouille. Le célèbre quotidien américain a été fortement critiqué par les habitants et la municipalité d’Albi à la suite de la parution d’un reportage faisant état de la désertification de la ville tarnaise. Dans un article traduit en français et publié le 7 mars dernier, le journaliste Adam Nossiter avait décrit le "déclin visible d’innombrables centres villes" hexagonaux en prenant comme exemple celui d’Albi, où les fermetures de petits commerces s’enchaîneraient au profit de la grande distribution. Pour étayer son propos, le reporter s’était notamment appuyé sur le recensement des commerces fermés de la ville réalisé par le blogueur Florian Jourdain.





Un article qui a entraîné une levée de boucliers dans la ville : la municipalité a mis en ligne une pétition ainsi qu'une tribune signée par différentes personnalités albigeoise. "L'article est émaillé d'erreurs manifestes, d'oublis et de contre-vérités qu'il convient de dénoncer. A commencer par le taux de vacances commerciales en centre-ville, qui est inférieur à 7,3%, ce qui place Albi dans les villes les moins impactées de France, la moyenne nationale étant de plus de 10%", est-il notamment écrit.