Le chien utiliserait des mimiques pour communiquer avec l'Homme

Nous savons déjà que les chiens sont très sensibles à l'attention humaine. "Mais nos résultats vont plus loin en suggérant que nous devons interpréter les mouvements de leur face comme un mode de communication", explique à l'AFP Juliane Kaminski de l'Université de Portsmouth au Royaume-Uni, un des co-auteurs d'une étude publiée jeudi dans Scientific Reports.





Pour en arriver à ces conclusions, Juliane Kaminski et ses collègues ont étudié 24 chiens de races différentes, âgés de un à douze ans. Tous étaient des animaux de compagnie.





Les chercheurs ont filmé les chiens et leurs expressions en les plaçant à un mètre d'un humain, ce dernier étant de face, de dos, attentif ou distrait. Résultat: "les muscles de leur face bougent davantage si l'humain est attentif", affirme Juliane Kaminski. Et "les yeux de chien battu" est l'expression qu'ils adoptent le plus souvent.