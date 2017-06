Le cours Florent fête ses 50 ans

JOYEUX ANNIVERSAIRE - Daniel Auteuil, Isabelle Adjani, Gad Elmaleh ou encore Audrey Tautou : toutes et tous ont commencé ici. Le célèbre cours Florent existe depuis un demi-siècle. François Florent, aujourd'hui âgé de 70 ans, arpente avec les équipes de TF1 les couloirs et autres salles de répétition afin de prendre des nouvelles de chacun des élèves. Ils sont 1.5000 chaque année à venir des 5 continents prendre des cours ici. Et parmi eux, sans doute, se trouvent des stars de demain.