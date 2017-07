MAINTENANCE - 50.000€ l’unité, 1h30 d’autonomie : voici les drones qui vont être de plus en plus amenés à survoler les lignes hautes tension pour assurer leur maintenance en lieu et place des hélicoptères jugés plus polluants et plus coûteux. Ces drones permettraient notamment des économies sur la maintenance des lignes de l’ordre de 2 à 3 millions d’euros, et pourraient aussi permettre d’inspecter les pipelines et les voies ferrées.