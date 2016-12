LGBT : le gouvernement va débloquer 1,5 million d'euros chaque année pour lutter contre les discriminations

"On souhaite incarner l’égalité dans nos territoires", lance Hélène Geoffroy. Ce mercredi, la secrétaire d'Etat à la Ville a dévoilé un nouveau plan de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transexuels). Le but ? "Donner plus d'efficacité aux avancées mises en oeuvre depuis 2012 sur la question des droits et de l'égalité", explique Hélène Geoffroy, qui est également en charge de la lutte contre les discriminations.





Une mobilisation qui s'inscrit "dans un vaste plan gouvernemental de lutte contre les discriminations", dont les grandes lignes seront présentées début janvier. Interrogée par LCI, Hélène Geoffroy estime que "la force de cette nouvelle étape est de pouvoir travailler sur tous les domaines, sur tous les territoires".





A l'occasion de la présentation de ce plan en Conseil des ministres, le gouvernement a également adopté l'extension du champ d'intervention de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra), qui devient à cette occasion la Dilcrah (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT). Un budget annuel de 1,5 million d'euros est prévu : il permettra notamment de "soutenir les associations qui interviennent en matière d'information, de prévention, de formation et d'aide aux victimes".