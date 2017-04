Le grand retour des patins à roulettes

TENDANCE - Les fameux patins rappellent une époque que nombreux souhaiteraient revivre aujourd'hui : les années 80, la folie disco' et celle du rollerquad ! Et ces derniers réussissent aussi un retour en force dans les rayons en séduisant une toute nouvelle clientèle. Les parents, eux, n’hésitent pas non plus à repartir avec une paire de patins sous le bras !