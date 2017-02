Le Havre, nouvelle destination prisée des Français

TENDANCE - Le grand air marin à quelques pas du centre-ville, de larges avenues… Le Havre séduit de plus en plus les touristes français. Preuve de cette tendance : en 2015, ils étaient 700.000 à venir visiter la ville, 900.000 l’année suivante. Et le classement de la ville au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est pas étranger à cette bonne santé.