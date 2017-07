Aide aux migrants : le militant Cédric Herrou a été mis en examen

"On lui reproche de les avoir amenés à Cannes alors qu’ils devaient se rendre à Nice pour faire leur demande d’asile comme cela se fait chaque semaine depuis quelque temps en accord avec les autorités", précise l’avocat du militant Me Zia Oloumi. L’agriculteur a procédé de cette manière car, toujours selon son avocat, "un des deux trains qui les transportaient a eu du retard et les bureaux de la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile (Pada) à Nice étaient fermés". Certains d’entre eux ont alors décidé d’aller effectuer les démarches dans d’autres communes et Cédric Herrou a voulu"les accompagner pour être sûr notamment qu’ils puissent passer les contrôles policiers à Cannes".