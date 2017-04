Le modélisme, passion dévorante

VIRUS - Au cours d'un salon sur le modélisme, l'émerveillement est sur tous les visages. Sur celui des plus jeunes, bien sûr, mais pas seulement. Voitures, avions, bateaux... la passion du modélisme touche toutes sortes de collectionneurs, fiers de présenter leur modèle, toujours plus proche de l'original. Avec des engins dont le prix peut atteindre des milliers d’euros, les amateurs s’investissent dans leur passion. Quand on aime, on ne compte pas !