Les mariages mixtes augmentent en France : 5 choses à retenir sur cette tendance

1 14% C’est le pourcentage de mariages mixtes, par rapport au nombre de mariages célébrées dans l’année en 2015 en France. Sur 236.000 mariages conclus en France en 2015, 33.800 l’ont été entre une personne de nationalité étrangère et une personne de nationalité française. A côté de ça, les mariages entre deux personnes de nationalité étrangère représentent 4% de l’ensemble des célébrations (9 .100 unions).

2 Mariage mixte : ça augmente... Le nombre total de mariages célébrés en France a augmenté du milieu des années 1950 au début des années 1970. Il a ensuite reculé de manière quasi continue. Le nombre de mariages mixtes n’a pas suivi la même évolution : il a augmenté tendanciellement depuis le milieu des années 1950 : ils prennent donc un poids croissant par rapport à l’ensemble des mariages. Leur part est passée de 6 % en 1950 à 14 % en 2015.

3 ...Malgré de fortes fluctuations Dans le détail, sur les dernières années, le nombre de mariages mixtes a cependant connu de fortes fluctuations, notamment au cours des années 1990 et 2000. Il a connu un premier pic en 1991. Cette année-là, les couples mixtes représentaient 12 % des mariages célébrés en France. En 1994, le nombre de mariages mixtes retombe un peu, atteignant le même niveau qu’à la fin des années 1980 (9 % des célébrations de l’année). Puis par la suite, les mariages mixtes deviennent à nouveau plus nombreux. Ils doublent entre 1994 et 2003, année record avec 47 500 célébrations (soit 17 % des mariages de l’année), avant de décroître fortement : en 2010, les mariages mixtes représentent 12% des célébrations en France.

4 D’abord des conjoints venus du Maghreb En 2015, la majorité des mariages mixtes unit une personne de nationalité française à un conjoint d’une nationalité du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) : ils composent 37 %des mariages mixtes de l’année. Suivent les unions avec les Européens ( 22 %), puis avec les personnes originaires d’un pays d’Afrique sub-saharienne (14 %). Ces tendances suivent en fait les flux migratoires : à la fin des années 1970, ce sont les mariages entre Français et Italiens ou Espagnols qui étaient les plus nombreux (environ un tiers des unions), alors qu’ils ne représentent en 2015 que 4% des mariages mixtes. Dans le même le temps, les mariages mixtes avec une nationalité du Maghreb ont connu deux pics : l’un à la fin des années 1980 (27% des mariages mixtes en 1987) avant de redescendre, puis d’atteindre 44% en 2003.