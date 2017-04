VITESSE - La Foire du Trône, à Paris, c'est avant tout des sensations et notamment d’irrésistibles montées d'adrénaline sur la plus haute montagne russe mobile d'Europe. 300 manèges et attractions permettent de répondre à toutes les envies tandis que les stands de nourriture mettent l’eau à la bouche des passants. Le public, comme chaque année, en redemande.