Bretagne : le plus grand centre français de soins pour animaux sauvages menacé de fermeture

Mauvaise nouvelle pour les animaux sauvages. Le plus grand centre de soins français qui leur est consacré s’apprête à fermer ses portes. Situé à Languidic, dans le Morbihan, Volée de piafs manque, en effet, de fonds pour continuer à fonctionner. Fondée par Didier Masci et Marie Sillières, cette association accueille depuis 2007 les animaux sauvages blessés en vue de leur réintroduction dans leur milieu naturel.





Restaurateur de meubles anciens, Didier Masci s’est endetté pour acheter un terrain de 9 hectares et monter sa clinique de fortune. Si la première année seuls 225 animaux ont trouvé refuge chez Volée de piafs, l’an dernier ce sont plus de 3.000 mammifères et oiseaux, de 112 espèces différentes, qui ont été pris en charge. Parmi les pensionnaires de 2016, on compte 717 goélands, 288 hérissons, 261 chouettes mais aussi des écureuils, des chevreuils, des loutres, des chauves-souris et même des phoques et des veaux marins.