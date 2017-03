Le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants

CASQUÉ - Il est devenu un moyen de transport économique et écologique. Pour se déplacer, de nombreux Français utilisent désormais le vélo. Chaque jour, ce sont plus de 8.000 exemplaires qui sont vendus. Mais à partir du mercredi 22 mars, le port du casque sera obligatoire pour les enfants, y compris lorsqu'ils sont simples passagers. Et si la loi n’est pas respectée, une amende pourra être infligée à leurs accompagnateurs.