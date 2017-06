Le premier "bébé cadum", c'était lui : le résistant Maurice Obréjan est mort

Décoré plusieurs fois pour des actes de résistance, cet ancien directeur commercial a raconté son parcours dans "Un homme trois fois Français", paru aux éditions du Petit Pavé.





"Une histoire qui échappe à la règle générale : celle d'un petit garçon qui a été ‘le plus beau bébé de France’, le bébé Cadum des années 30 qui souriait avant la guerre sur nos panneaux d'affichage. Et on imagine mal que ce bambin qui a fait sourire la France entière ait pu un jour être le numéro 178177 d'un camp de la mort, au temps de l'holocauste", résume l'éditeur sur son site.