Le prix d'un rencard n'est pas le même à Paris, Nantes ou Bordeaux. Et chez vous ?

Un verre, un bouquet de fleur, un ciné, un diner… Draguer coûte plus cher à Nice qu’à Bordeaux. Selon une étude parue mardi et menée par le site de rencontre EliteRencontre, le coût d’un rendez-vous galant diffèrerait largement d’une ville française à l’autre. En incluant un diner pour deux dans un restaurant milieu de gamme, une bouteille de vin, deux tickets de cinéma et un trajet en taxi de 8 kilomètres, il faut par exemple compter 82 euros à Lyon, contre 75 euros à Marseille. Sans surprise, la ville la plus cruelle envers les amoureux est Paris. Les âmes épanchées doivent se saigner de 89 euros pour passer une soirée aux chandelles. Elle est suivie de Nice et Montpellier, avec un budget nécessaire de 87 euros. Nantes, elle, est la ville est moins chère. L'addition ne s'y élève qu'à 69 euros.