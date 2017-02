Le radar météo de la discorde dans la forêt de Sembadel

COLÈRE - En Haute-Loire, une dizaine de propriétaires forestiers sont inquiets. On leur demande en effet de couper une cinquantaine d’hectares de forêt à cause d’un radar Météo-France défaillant. Installé depuis 1996, il ne fonctionne plus très bien et les sapins feraient écran. Une aberration pour les propriétaires qui ont écrit à Ségolène Royal.