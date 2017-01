Le Rhône, département où l'on recense le plus de cambriolages par habitant

Plus de 17.000 cambriolages en un an : aujourd’hui, le Rhône est le département le plus investi par les cambrioleurs. Selon une infographie du Figaro, le taux de cambriolages s’y élève à 9,55 (pour 1000 habitants), suivi par la Haute-Garonne (8,88) et l’Isère (8,67). De plus en plus aguerris, les cambrioleurs les plus expérimentés peuvent commettre une dizaine de vols en quelques jours, avant de fuir à l’étranger écouler leur butin via des réseaux clandestins.





Pour plus de quiétude, favorisez la Lozère (2,35), la Manche (2,36), la Haute-Corse (2,49) ou le Cantal (2,65).