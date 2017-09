"Le salaire net de 25 millions de Français va augmenter dès janvier" : de quoi parle le ministre Gérald Darmanin ?

Vous êtes dans la catégorie des gagnants de cette réforme. Pour vous, salariés du privé, la suppression des cotisations s'évalue à 3,15% du salaire, en deux temps (janvier puis octobre 2018). Sachant que la CSG augmentera de son côté de 1,7 point, votre pouvoir d'achat va en bénéficier, plastronne le gouvernement.





Par ailleurs, sachez que l'augmentation de la CSG évolue en fonction du salaire. Donc, si vous êtes au smic (environ 1500 euros brut par mois), vous devriez constater une hausse de 250 euros par an. Si votre salaire est plutôt au niveau de 4000 euros brut mensuels, vous gagnerez 700 euros en plus par an. Avec un salaire brut mensuel de 5500 euros, un peu plus de 1100 euros par an seront pour votre poche. Enfin, si vous gagnez aux alentours de 10.000 euros brut par mois, vous pourrez compter sur 1800 euros net supplémentaires par an. A savoir : les très gros salaires - au-delà de 35.000 euros mensuels -, ne seront pas concernés par la réforme et devront s'acquitter des cotisations chômage et maladie.





Notons tout de même que cette suppression des cotisations salariales n'est pas anodine pour notre système de protection sociale. En effet, c'est le financement de l'assurance chômage et de l'assurance maladie qui s'en trouve affecté, et désormais assuré en grande partie par la CSG pour la partie salarié. Avec quelles conséquences ? S'il faudra attendre la réforme de l'assurance chômage de 2018, on rappellera qu'Emmanuel Macron avait promis d'en baisser le coût, notamment via le durcissement des exigences faites aux chômeurs pour qu'ils puissent obtenir des prestations.