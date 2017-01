Le salaire net moyen en France s’est établi à 2.225 euros en 2014

La progression des salaires en 2014 et intervenue dans un contexte de reprise plus soutenue de l’activité économique. Néanmoins, pour escompter bénéficier d’une augmentation salariale en 2014, mieux valait déjà percevoir une rémunération élevée et ne surtout pas changer de poste. L’évolution des salaires nets entre 2013 et 2014 a en effet été tirée par cette catégorie de salariés.





L'écart de salaire net entre les femmes et les hommes baisse régulièrement depuis 2008. Il reste néanmoins de -18,6% en moyenne en 2014 et s'échelonne entre +0,1% dans la construction et -38,8% dans les activités financières et d'assurances.