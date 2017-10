Pourquoi l’eau des fontaines de Paris est devenue rouge sang

Depuis quelques années, des voix commencent à s’élever pour tenter de briser ce tabou, via notamment la littérature. Plusieurs livres sont ainsi sortis cette année, comme Ceci est mon sang, en janvier 2017, dans lequel la journaliste et féministe Elise Thiébaut se penchait sur ce phénomène naturel, mais bien tabou, surnommé "ourses", "ragnagnas", "coquelicots" ou "l’Armée rouge dans sa culotte"et tentait, via son expérience personnelle, de dédramatiser le sujet. Dans Le Grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, sorti en mai, c'est Jack Parker, auteur d'un blog appelé Passion menstrues, qui s'attelait au sujet, essayant de le rendre accessible au plus grand nombre. Dans Sang Tabou, sorti en mars 2017, la journaliste Camille Emmanuelle tentait elle aussi de répondre à un ensemble de questions : "Pourquoi chuchote-t-on quand on demande un tampon à une collègue et, sur le trajet des toilettes, fait-on en sorte de bien cacher l'objet, comme si on transportait un sachet de coke ?", questionne ainsi avec humour la journaliste. "Pourquoi, alors qu'on en a parfois très envie, on s'interdit de faire du sexe pendant nos règles ? Pourquoi en 2017 dans les pubs pour serviettes, le liquide est-il toujours bleu ? Pourquoi est-ce qu'on entend encore au bureau : "Oh la la, Machine elle est énervée, elle a ses règles ou quoi ? "" Et tentant de comprendre au passage pourquoi même la gent féminine avait intériorisé ce tabou.





Camille Emmanuelle racontait être elle-même devenue consciente du problème via une exposition de la photographe Marianne Rosenstiehl, à la Maison européenne de la photographie, en 2014, intitulée "The Curse" ("La malédiction"). L'artiste, elle aussi "intriguée depuis l'adolescence par l'invisibilité des règles" avait voulu questionner le tabou, en photographiant des croyances et des expressions qui composent le champ sémantique des règles. "Le sang des femmes répugne, effraie, fascine, émeut", estimait à l'époque l'artiste sur son site internet. "Il a fait l’objet de multiples superstitions, légendes et fantasmes, dans toutes les civilisations, façonnant nos représentations sociales et intimes." Avec ses photos, l’artiste entendait explorer l’empreinte de ces croyances dans notre quotidien. "Consciente de la difficulté à penser ce sujet pour certains", elle disait ne pas militer pour un "passage en force" mais "plutôt dans l’espoir d’une réconciliation."





Avant elle, d’autres artistes s’étaient attelés à représenter les règles, comme l’allemande Kiki Smith, avec son oeuvre Train, en 1993 : le moulage d’une femme en cire blanche, à moitié accroupie, qui laisse couler sur le sol de la salle d’exposition une rivière de perles de verre rouges. L'artiste Orlan exposait, elle, son vagin pendant la période des règles, lors de performances...