Le "slow tourisme" ou l’art de prendre son temps pour se retrouver

PAUSE - Dans ce camping des Landes, inutile de chercher musiques endiablées ou activités bruyantes. Ici, le but est de prendre son temps ! Pour cette famille par exemple, le programme est de s'éloigner de la ville et de son stress pendant une semaine, avec un seul objectif en ligne de mire : se déconnecter et profiter de la nature. Pour y arriver, le camping mise sur la sérénité en réunissant, dans les activités proposées, nature et bien être.