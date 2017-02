Le syndrome du bébé secoué, un tabou méconnu

Malgré les multiples campagnes de prévention, le nombre de nourrissons victimes du syndrome du bébé secoué ne faiblit pas : plus de 200 en sont victimes chaque année. Les pleurs du bébé sont toujours l’élément déclencheur et ce syndrome touche toutes les catégories de la population. Plus de deux bébés sur dix ne survivent pas au choc.