Le Tonnerre à Saint-Martin : le couteau suisse de la marine française raconté par son commandant

Après cette phase de mise à terre qui a duré un peu plus de 48 heures, on se place maintenant dans une deuxième phase qui consiste à soutenir les éléments qui ont été "projetés" depuis le Tonnerre. Concrètement, c'est du ravitaillement en vivres, en eau, en carburant, c’est également de la maintenance d’équipement et du soutien médical, nous sommes un peu la base arrière des différents élements "projetés" à terre.





Nous sommes arrivés après la mission de réaction immédiate de l'armée, il s'agit maintenant d'aider à la reconstruction et au rétablissement des structures. Les choses ont déjà évolué, la vie reprend son cours. Par exemple, on avait envisagé d'effectuer des liaisons avec la Guadeloupe et Fort-de-France, c'est une option qui reste toujours possible, mais les ports ont été rouverts grâce notamment à l’action des hydrographes et des plongeurs démineurs qui ont pu déblayer un certain nombre d’épaves (des membres de la Marine arrivés avec le Tonnerre samedi, ndlr). Le transport de frêt redevient à peu près normal progressivement. De la même façon, l'hôpital ne va pas servir dans l’immédiat puisque les infrastructures à terre ont été rétablies, l’hôpital est de nouveau fonctionnel.





Pour autant, mon équipage n'est pas à l'arrêt, les soldats participent au quotidien, humblement et à leur mesure, à l'énorme solidarité qui s'est mise en place sur l'île. Mardi matin, par exemple, ils étaient en train de déblayer et de nettoyer une école, la veille, c’en était une autre. Ils aident comme ils peuvent, mais ça donne un peu de sens aussi à cette mission pour laquelle on éprouve une grande fierté d'être aux côtés des citoyens.