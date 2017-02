La légitime défense des policiers élargie : que pourront-ils bientôt faire ?

Cette évolution représente un alignement du régime des policiers sur celui des gendarmes. Votée largement, elle a toutefois été lourdement critiquée par certains députés, notamment Pouria Amirshiahi (ex-PS), qui avait dénoncé le fait que ce projet de loi ne s'intéressait qu'à "des cas prévus déjà couverts" et que le fait divers de Viry-Chatillon constituait un exemple où les policiers "étaient parfaitement en situation de se défendre".





Et si le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux avait assuré que cette légitime défense serait régie "par les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité" et Pouria Amirshahi, qui a récemment obtenu la saisine du Défenseur des droits sur "la doctrine de la polie", avait poursuivi en dénonçant "les brutalités non proportionnées auxquelles se livrent certains policiers non vertueux". Une référence aux récents abus policiers constatés à Aulnay-sous-Bois, durant les manifestations contre la loi Travail, ou encore à l'affaire Adama Traoré.





Par ailleurs, le texte introduit un élargissement des conditions d'identification par le seul numéro de matricule dans les procédures pénales. Il s'agit de préserver l'anonymat des enquêteurs, autre revendication des syndicats policiers et des manifestants.





Autre changement : "les peines pour outrage à agent" passeront de "six mois à un an d'emprisonnement" et seront sanctionnées d'une amende de 15.000 euros contre 7500 auparavant. Si les faits sont commis en réunion, la peine pourra être portée à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. Comme pour les outrages à magistrat, a précisé le patron de Beauvau.