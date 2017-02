Les aigles, nouvelles armes anti-drones de l'armée de l'air

ARME FATALE - Dans le plus grand secret, l’année dernière, l’armée de l’air a acheté 4 œufs d’aigles royaux. Très vite, des tests spectaculaires sont conduits : l’interception de drones par les oiseaux de proie afin de lutter contre cette nouvelle menace aérienne. Et ce n’est pas un hasard puisque l’aigle est tout simplement le rapace le plus puissant de la planète.