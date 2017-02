Les aînés seraient les plus intelligents des fratries selon une étude

L'étude a démontré que les premiers nés affichaient un score plus élevé que leurs frères et sœurs dans les tests de QI et ce, dès l'âge d'un an. Les résultats ont montré que les avantages intellectuels dont jouissent les premiers frères et sœurs démarrent très tôt dans la vie. L'explication est finalement assez simple : les parents ont changé de comportement avec leurs enfants, au fil des naissances. Selon les chercheurs, ils ont offert moins de stimulation intellectuelle, comme la lecture, l'apprentissage de la musique etc. aux cadets et aux benjamins.





Avec l'âge, tout cela est de plus en plus flagrant et un fossé se creuse entre les membres de la fratrie, comme l'ont montré les épreuves incluant les capacités orales et de compréhension, les exercices de mathématique ou encore la lecture. Les résultats obtenus expliquent en partie, selon les chercheurs, le fait que les aînés de la famille ont souvent de meilleurs salaires et font de meilleures études que les autres une fois devenus adultes.