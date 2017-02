Les "antifa" appellent à manifester pour Théo : de quoi parle-t-on ?

L'antifascisme prend forme dans les années 1920 et se développe notamment pendant la Seconde guerre mondiale. Les années 80 voient naître l'apparition de collectifs antifascistes urbains, c'est à dire non organisés et non institués. En tête de gondole on retrouve le Scalp-No Pasaran, un réseau positionné à l'extrême gauche apparu en 1984 à Toulouse et issu de la mouvance autonome (des groupes réclamant leur autonomie par rapport à l'Etat, au capitalisme, aux syndicats...).





Mais les historiens estiment que les grands mouvements antifascistes nés au début du XXe siècle se sont plus ou moins éteints. "Il n'existe plus d'organisation nationale active dont le fonds de commerce consiste à lutter contre le FN, estime Gilles Vergnon, Gilles Vergnon, historien et auteur de "L'antifacisme en France" paru en 2009. Ces structures se sont évaporées, du coup le créneau est occupé par une mouvance extrêmement minoritaire, telle qu'Action antifasciste. Là, vous avez une mouvance ultra qui utilise le terme 'antifa' pour développer des positions qui relèvent soit de l'anarchie radicale, soit de l'ultragauche".





"Si on analyse la chose, c’est une évolution de l’antifascisme, abonde Guillaume Origoni, docteur en histoire contemporaine à Paris X, spécialiste des groupes radicaux.. "On est rentrés depuis le début des années 2000 dans une logique politique et sociale. Les modes d’action ne se réfèrent pas à un grand projet de transformation de la société mais plutôt à des combats précis qui répondent à l’instant T et au sujet. En ce moment, ce sont les violences policières, donc on se mobilise contre".