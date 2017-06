Les bons réflexes à adopter pour éviter les entorses

BON À SAVOIR - Ce sont des parties du corps que même les sportifs aguerris ont tendance à négliger : les pieds et les chevilles ! Pourtant, ils encaissent les impacts et permettent de soutenir le poids du corps. Il est pourtant possible de renforcer les articulations avec quelques exercices simples afin d'éviter la pénible entorse. Bien se chausser est aussi un incontournable !