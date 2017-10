Les chauffeurs de VTC entrent en guerre contre Taxify, un concurrent d’Uber accusé de casser les prix

Taxify s'est lancée la semaine dernière à Paris avec l'ambition de concurrencer Uber, le leader du secteur. Présente dans 19 pays, en Europe centrale et orientale mais aussi en Afrique, la plateforme assure que ses tarifs seront inférieurs de 10% à ceux d'Uber. Elle promet aussi de ne prendre que 15% de commission sur la course contre 25% pour Uber. Elle est soutenue par le géant chinois du VTC et du taxi Didi Chuxing, qui avait déjà racheté l'an dernier les opérations d'Uber en Chine.





Depuis les premières mobilisations de chauffeurs de VTC il y a deux ans contre la politique tarifaire d'Uber, plusieurs associations et syndicats de chauffeurs interpellent régulièrement les plateformes sur les conditions de travail des chauffeurs et leur "paupérisation". Elles avaient obtenu du précédent gouvernement le lancement de travaux pour la mise en place d'un tarif minimum applicable au secteur des VTC.