Sept à Huit - Les derniers Pygmées du Congo face au défi de la modernité

Au Congo, les Pygmées, séparés en plusieurs clans, sont célèbres pour leur taille qui ne dépasse pas un mètre cinquante, vivent dans des huttes, parlent aux plantes et chassent le singe pour se nourrir. Pour les rencontrer et découvrir leur mode de vie, il faut s’enfoncer en pirogue et à pieds au cœur de la forêt. Leur taille singulière s’explique par une adaptation progressive à leur environnement : plus petits, ils peuvent ainsi mieux se faufiler au sein de leur environnement.





Mais l’exploitation forestière menace leur espace vital. Car chaque année, des milliers d’hectares de végétation disparaissent au profit des plantations agricoles. Certains d’entre eux se retrouvent désormais ouvriers et, ironie du sort, payés à déboiser leur habitat naturel, pour l’équivalent de 1,50 euro par jour.