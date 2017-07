Les écarts salariaux entre hommes et femmes se résorbent (mais on reste encore loin du compte)

L'égalité des salaires entre femmes et hommes ? On est encore loin du compte, selon un rapport de l'Insee paru le mardi 4 juillet. Pourtant, les conclusions de cette étude sur le marché du travail commencent par une bonne nouvelle : entre 1995 et 2014, les écarts salariaux entre hommes et femmes ont diminué. En fait, grâce à la progression des qualifications et au passage aux 35 heures, note l'Insee, le salaire moyen des hommes a moins augmenté que celui des femmes, pendant cette période.





Mais les réjouissances sont de courte durée. En effet, en 2014, les femmes salariées du secteur privé gagnent, en moyenne, 14,4% de moins que leurs collègues masculins. En 1995, cet écart s'élevait à 16,8%. On conviendra que la résorption du fossé n'est guère spectaculaire.