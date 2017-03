Ils sont parmi les plus turbulents au monde : le zéro pointé des élèves français en matière de discipline

Désordre en classe, bavardages, manque d’attention, retards… Sur 72 pays, la France figure ainsi à l’avant-dernière place du classement, devançant seulement la Tunisie. Le Japon brille en matière de discipline, tout en haut du classement. L’étude note aussi en France un écart de comportement entre les écoles favorisées et défavorisées, le lycée et le collège où les élèves sont plus indisciplinés, mais pas entre zones rurales ou urbaines.