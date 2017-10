Les entreprises peuvent-elles obliger leurs salariées à porter des talons hauts ?

Pour Margaux, porter des talons "n'est pas vraiment une obligation" mais son employeur lui a fait comprendre que "c'était plus esthétique". Si cette règle ne figure pas explicitement sur le contrat, il s'agit d'une ambiguité de la part de l'employeur.





Pour l'avocate spécialiste en droit du travail Me Savine Bernard, "plus on s’éloigne du mannequinat, plus on a des tâches à effectuer qui ne sont pas uniquement des tâches de représentation physique, moins on va pouvoir justifier le caractère essentiel et déterminant par rapport à l’activité de la société que vous soyez en talons".