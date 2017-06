Les "escrocs aux diamants", une arnaque qui a déjà fait des centaines de victimes

ESCROQUERIE - Cette arnaque a déjà fait des centaines de victimes ces derniers mois à travers la France. On les appelle les "escrocs aux diamants", c’est-à-dire des plateformes téléphoniques ou des sites internet totalement fictifs qui font miroiter des diamants à prix cassés, avec une plus-value record en prime. Au final le client ne reçoit jamais les diamants, et les numéros de téléphone n’existent plus. Une enquête est en cours.