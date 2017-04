Les Européens jugent les smartphones et GPS particulièrement dangereux sur la route... mais continuent à les utiliser

Pour les conducteurs européens, ils sont plus dangereux que l'alcool, les stupéfiants et la vitesse. Les smartphones et autres objets connectés utilisés au volant, sont considérés comme la première cause d'accidents mortels.





Selon l'étude réalisée dans onze pays européens, l'inattention causée par un smartphone ou un GPS est citée par 57% des personnes interrogées, contre 52% l'an dernier. Elle est plus souvent évoquée que la consommation d'alcool et stupéfiants (56%), première cause citée les années précédentes (62% en 2016), et la vitesse excessive (42%).