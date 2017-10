Les feux rouges vont-ils disparaître aux carrefours ? Paris tente l'expérience

Imaginez. Plus de feux rouges. Plus d’attentes interminables. Plus de bouchons, plus de klaxons et surtout... moins d’accidents. aux carrefours. Telle est l'idée de la mairie de Paris qui va expérimenter des zones sans feux tricolores, révèle le JDD ce dimanche. Le chantier est vaste : à Paris, les feux sont apparus en 1923, et il y en a environ 20.000 aujourd’hui, équipant de 1.805 carrefours !





La première zone testée se situe dans le 14e arrondissement de la capitale à proximité de la gare Montparnasse, et comprend six carrefours, entre les rues Losserand, du Château, et Didot. L'expérimentation aura lieu de fin novembre à début juin. Les feux seront "camouflés, remplacés par des capteurs et autres caméras, qui mesureront les flux."