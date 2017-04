Les Français de plus en plus fatigués ? "Attention, ce n’est pas forcément dû à un manque de sommeil"

LCI : On est de plus en plus fatigué. Est-ce parce que l’on dort de moins en moins ?

Dr Joëlle Adrien : Attention, il y a beaucoup d’amalgames : la fatigue n’est pas la même chose que le manque de sommeil. On a tendance à penser : "Je suis fatigué, je vais me coucher". Mais tout dépend de quelle fatigue on parle. Il y a une fatigue physique, et une psychique, que ne résoudra pas le fait de dormir. Dans le burn-out par exemple, on ressent une extrême fatigue, qui correspond à un véritable épuisement des ressources psychiques. On est fatigué, parce qu’on n’arrive pas à gérer, qu'on est soumis à un stress toute la journée. Dans ces cas-là, même si on a bien dormi, on épuisera tout de même ses ressources dans cette lutte contre le stress. On récupère de la fatigue en se reposant. On récupère d’un besoin de sommeil en dormant. Mais penser systématiquement que la fatigue vient d’un manque de sommeil biaise, et fausse les solutions : car si je suis fatigué, que j’essaie de dormir, que je n’y arrive pas, je vais être encore plus fatigué. Si ma fatigue vient en fait d’un stress, c’est sur ces facteurs qui créent le stress qu’il vaudrait mieux se concentrer pour trouver le remède.

LCI : Cependant, si l’un ne renvoie pas forcément à l’autre, on constate tout de même que l’on manque de plus en plus de sommeil...

Dr Joëlle Adrien : En effet : les études ne permettent pas de dire si oui ou non les gens sont plus fatigués qu’avant, mais une chose est sûre : ils dorment moins qu’avant, depuis une quarantaine d’années. Et ils ne dorment pas suffisamment. Cela s’observe, car quand on est en semaine, au travail, avec des horaires imposés, on dort une heure de moins chaque nuit que le week-end, 7 h 05 en semaine, contre 8 h 11 le week-end. Cela signifie qu’on aurait besoin naturellement de plus de sommeil, et que dès qu’on a l’occasion, on comble. C’est une vraie préoccupation de santé publique.

LCI : En quoi ce manque de sommeil est-il préoccupant ?

Dr Joëlle Adrien : Nous appelons cela la dette de sommeil. Même en dormant plus longtemps le week-end, cela ne suffit pas pour rembourser la dette, qui continue à se creuser... Comme la dette publique ! Ce manque de sommeil s’accumule donc au fil des jours, semaine après semaine, mois après mois, années après années, et on s’y habitue. Mais à long terme, cela a des incidences très importantes sur notre santé : le manque de sommeil est facteur d’hypertension, réduit la résistance aux maladies, perturbe notre métabolisme en étant facteur d’obésité, de diabète. Voilà pour les effets physiques. Mais ce manque a aussi des effets psychiques : cela joue sur la mémoire, les capacités de concentration, mais aussi favorise une moindre résistance au stress, à la dépression, aux troubles anxieux. A la longue, c’est très destructif. Et nos habitudes de vie malmènent de plus en plus notre horloge biologique.