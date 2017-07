Les lignes à grand vitesse, un gouffre financier pour la SNCF

COÛTS ÉLEVÉS - Depuis 1981 la France mise sur le TGV pour ses transports sur le territoire hexagonal. Les deux dernières inaugurations de lignes ce week-end seront-elles les dernières ? Au regard des coûts c’est un gouffre financier pour la SNCF : 13 milliards d’euros pour 550 km de voies nouvelles entre Paris et Rennes, et un péage Vinci de 250 millions d’euros par an sur la liaison Paris-Bordeaux, en contrepartie des investissements privé sur cette ligne. Le président Macron veut quant à lui concentrer les crédits sur les transports du quotidien.