Les Lilas : une fiche technique de l'agence immobilière Laforêt précise "pas de Noir"

Contactée par le média, l’agence en question essaie de s'expliquer comme elle peut. Laurent Balestra, responsable de l'agence, explique avoir eu vent "de cette histoire" et... reporte la faute sur une "collaboratrice qui ne fait plus partie de l'entreprise." C'est "sur injonction de la propriétaire qui est raciste" que l'agent, "naïve et mal formée a retranscrit sans savoir". "Outré" par cette affaire, assure-t-il à France Info, le responsable affirme donner des "directives" pourtant claires à ses employés : "Si un client est raciste", le "dossier est refusé". "On est aux Lilas, dans le 93, on ne peut pas se permettre ça". Ailleurs, on aurait pu ?