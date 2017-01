Les parents de Vincent Lambert portent plainte contre le CHU de Reims pour "tentative d'assassinat"

Après plusieurs recours au tribunal administratif et une procédure civile, le marathon judiciaire se poursuit cette fois au pénal. Les parents de Vincent Lambert ont en effet décidé de porter plainte à l'encontre du CHU de Reims et de leur belle-fille Rachel. Un épisode de plus dans cette guerre familiale aux allures de débat sur la fin de vie, qui oppose les proches de ce patient en état végétatif depuis un accident de moto en 2008. Alors que ses parents souhaitent le maintenir en vie, son épouse, devenue tutrice, préférerait, elle, le "laisser partir".





Contacté par LCI, l'avocat de Rachel Lambert, Jérôme Triomphe, détaille les contours de cette nouvelle procédure : "Nous portons plainte contre le CHU de Reims pour 'délaissement de personne hors d'état de se protéger', 'maltraitance', 'non-assistance à personne en péril' et 'tentative d'assassinat'". Cette dernière qualification concerne, précise l'avocat, l'arrêt de l'alimentation de Vincent Lambert en avril et mai 2013, dans le cadre d'une première procédure d'arrêts de soins. Par ailleurs, nous confirme-t-il, une plainte a également été déposée à l'encontre de Rachel Lambert pour "fausse attestation", "faux témoignage", et "tentative d'escroquerie au jugement". Selon les informations de l'AFP, les parents de Vincent Lambert seront reçus par un juge d'instruction le 8 février prochain.