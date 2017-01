Les Parisiens et le sexe : 10 chiffres qui vont vous étonner

Paris est souvent considérée comme la capitale de l'amour. Mais selon une étude réalisée par l'Ifop pour le site de rencontres CAM4, il se pourrait que ce soit aussi la capitale du sexe. L'institut de sondages a mené l'enquête auprès de 2000 Parisiens pour en savoir plus sur leur vie sexuelle et leurs petites préférences en la matière. Et les résultats confirment une partie des clichés qui circulent sur les moeurs des habitants de la ville lumière.





L'enquête montre en effet, entre autres, que les Parisiens sont plus frivoles, restent moins longtemps en couple et, plus étonnant, sont davantage adeptes de la "bifle" que la moyenne de l'ensemble des Français. LCI a sélectionné les dix chiffres les plus surprenants de cette étude.