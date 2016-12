Les policiers municipaux et les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP autorisés à filmer leurs interventions

C’est une mesure qui est strictement encadrée et prise dans le cadre de la "lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement", pour son volet municipal. À titre expérimental, les policiers municipaux et les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF vont être équipés de caméras, selon deux décrets du Journal officiel paru ce mardi 27 décembre. Lors d’une intervention, ils pourront désormais filmer la scène.





La période de test durera jusqu'au 3 juin 2018 pour les policiers municipaux, alors qu'elle s'étendra sur trois ans à compter du 1er janvier 2017 pour les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP.